Быстрее, чем ожидали: Кулеба о том, когда ЗРК Patriot развернут в Украине
Правительство Соединенных Штатов Америки разработало специальный план, чтобы подготовить батарею ЗРК Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.
Об этом в интервью агентству The Associated Press заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава ведомства отметил, что полностью удовлетворен результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, что стало его первой заграничной поездкой с начала полномасштабного вторжения во время полномасштабного вторжения РФ.
Министр добавил, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.
По словам чиновника Минобороны США, украинским силам понадобится несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с системой Patriot.