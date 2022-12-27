Быстрее, чем ожидали: Кулеба о том, когда ЗРК Patriot развернут в Украине

Декабрь, 26 в 22:26

Правительство Соединенных Штатов Америки разработало специальный план, чтобы подготовить батарею ЗРК Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.

Об этом в интервью агентству The Associated Press заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства отметил, что полностью удовлетворен результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, что стало его первой заграничной поездкой с начала полномасштабного вторжения во время полномасштабного вторжения РФ.

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Министр добавил, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

По словам чиновника Минобороны США, украинским силам понадобится несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с системой Patriot.