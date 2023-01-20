Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает оправданной осторожность правительства относительно поставок Украине тяжелого вооружения.

По его убеждению, каждый ответственный политик должен задавать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.

Кроме того, считает Штайнмайер, нужно оценивать, какова будет цена отсутствия поддержки.

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А Германия, отмечает глава страны, поддерживает Украину “существенно и постоянно”.

Штайнмайер тем временем подверг критике политику Германии в отношении России перед нападением на Украину.

– Было ошибкой не заметить заблаговременно, насколько принципиально изменился взгляд президента РФ Владимира Путина на мир, а также то, что в достижении своих имперских целей его не остановит даже риск политического, социального и экономического развала РФ. Путин объявил Запад своим врагом, и, исходя из этого, нужно было делать выводы, – убежден Франк-Вальтер Штайнмайер.

Отметим, что сегодня, 20 января, на авиабазе Воздушных сил США Рамштайн в Германии продолжается восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины, или встреча в формате Рамштайн.

Ключевым вопросом во время заседания должно быть предоставление Украине боевых танков Leopard 2.

Перед Рамштайном-8 даже образовалась коалиция государств, которые готовы предоставить эти танки ВСУ, однако не могут этого сделать без согласования с Берлином.

Из-за промедления последнего западные партнеры начали активно оказывать давление на Германию по этому вопросу.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками по возможным поставкам тяжелых танков в Украину, но предупредил, что любые заявления должны быть сделаны в унисон с другими западными партнерами.

К слову, из-за нерешительности Шольца в вопросе поставок оружия его критиковали даже в правящей коалиции Бундестага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: WirtschaftsWoche