Январь, 21 в 20:25

Американский вертолет-охотник за субмаринами Sea King прибыл в Украину из Великобритании.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

— Sea King (с англ. — Морской король) Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти, — написал он.

Алексей Резников поблагодарил своего коллегу из Британии Бена Уоллеса.

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— Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе, — добавил глава Минобороны Украины.

Министр также добавил видео, как вертолет с украинской символикой десантирует двух военных посреди поля.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Алексей Резников не уточнил, сколько именно вертолетов было передано на помощь украинским военным.

В то же время в ноябре 2022 года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Лондон хочет передать три подобных вертолета.

Параллельно медийная платформа Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center сообщает, что вертолетов в Украину прибыло несколько, но тоже не уточняют сколько именно.

Министерство обороны Великобритании сообщало о намерении передать украинским Вооруженным силам вертолет Sea King в конце декабря.

Соединенное Королевство производит, в частности, вертолеты Westland WS-61 Sea King — модификацию одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.