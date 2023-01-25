Письма со взрывчатками в Испании: полиция задержала подозреваемого
Полиция Испании задержала мужчину, подозреваемого в отправке политикам и дипломатам писем со взрывчаткой.
Как сообщили в МВД страны 25 января, задержан 74-летний гражданин Испании.
Арестовали его в Миранда-де-Эбро на севере Испании.
В настоящее время в доме подозреваемого продолжаются обыски.
Напомним, что в конце ноября и в начале декабря дипломаты и политики начали получать письма со взрывчатками.
В общей сложности было зафиксировано шесть таких фактов.
Опасные письма поступили по адресу официальной резиденции премьер-министра Педро Санчеса, Министерства обороны Испании и авиабазы под Мадридом, откуда поставляют оружие в Украину.
Там обошлось без жертв и пострадавших.
Однако в посольстве Украины в Испании, к сожалению, получил ранение работник учреждения.
Конверт, что поступил в посольство, взорвался прямо в руках коменданта.
Сразу после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил усилить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях.
23 января в The New Yok Times сообщили, что почтовой рассылкой взрывчаток дипломатам и политикам в Испании руководили российские спецслужбы, подключившие к этому радикальную расистскую группировку из РФ.