Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Британские истребители сложны в освоении, отправлять их Украине нецелесообразно – спикер Сунака

Юлия Соколова, редактор ленты
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Великобритания считает нецелесообразным предоставлять Украине свои истребители. В Лондоне объясняют такую позицию сложностью в освоении этих боевых самолетов.

Об этом говорится в заявлении спикера премьер-министра Британии Риши Сунака, которое распространили местные СМИ.

На Даунинг-стрит сообщили, что истребители Typhoon и F-35 сложны в освоении, и на обучение могут уйти месяцы. В то же время, в британском правительстве обещают изучить другие возможности помощи Украине.

Сейчас смотрят

– Британские истребители Typhoon и F35 чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Учитывая это, мы считаем, что отправлять эти самолеты в Украину непрактично….

Именно продолжительность времени, которое необходимо, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, является ограничивающим фактором в данном случае. Но мы изучим, что еще можем сделать для поддержки Украины, — подчеркивается в заявлении.

В правительстве Британии обещают продолжать и ускорять военную поддержку Украины, с учетом запросов Киева.

Спикер не стал прямо отвечать на вопрос, не будет ли возражать официальный Лондон против того, чтобы другие союзники передали менее современные самолеты.

– Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками то, что, по нашему мнению, является правильным подходом, – заявил он, напомнив, что Британия выделяет боевые танки Challenger, которые “прибудут достаточно скоро”.

Читайте
Невозможно сегодня, реально завтра: Резников о предоставлении Украине истребителей F-16

Спикер заверил, что премьер Британии Риши Сунак поддерживает ускорение поддержки Украины. По мнению Сунака, нужно предоставить нашему государству “лучшие шансы на успех”, а также “максимально использовать окно возможностей” на фронте.

– Он сказал, что после того, как стал премьер-министром, пересмотрел подход Великобритании и пришел к выводу, что длительный тупик в конфликте пойдет только на пользу России. Вот почему он решил, что есть возможность ускорить поддержку Соединенного Королевства, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, – объяснил спикер.

Стратегия правительства Британии также предусматривает более активные дипломатические усилия и работу по планированию восстановления Украины после окончания войны.

Как известно, Украина призывает западных союзников предоставить современные истребители, которые помогли бы совершить контрнаступление и вытеснить российские оккупационные войска.

Однако президент США Джо Байден накануне объявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает поставок самолетов в Украину, если они “не приведут к эскалации” и не ослабят французскую армию.

Польша также не исключала предоставления Украине своих истребителей F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО.

Читайте
Список летчиков для тренировок на западных истребителях уже давно готов – Игнат

Источник: Evening Standard

Источники: The Guardian, Sky News
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка