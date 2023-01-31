Январь, 31 в 15:47

Великобритания считает нецелесообразным предоставлять Украине свои истребители. В Лондоне объясняют такую позицию сложностью в освоении этих боевых самолетов.

Об этом говорится в заявлении спикера премьер-министра Британии Риши Сунака, которое распространили местные СМИ.

На Даунинг-стрит сообщили, что истребители Typhoon и F-35 сложны в освоении, и на обучение могут уйти месяцы. В то же время, в британском правительстве обещают изучить другие возможности помощи Украине.

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– Британские истребители Typhoon и F35 чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Учитывая это, мы считаем, что отправлять эти самолеты в Украину непрактично…. Именно продолжительность времени, которое необходимо, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, является ограничивающим фактором в данном случае. Но мы изучим, что еще можем сделать для поддержки Украины, — подчеркивается в заявлении.

В правительстве Британии обещают продолжать и ускорять военную поддержку Украины, с учетом запросов Киева.

Спикер не стал прямо отвечать на вопрос, не будет ли возражать официальный Лондон против того, чтобы другие союзники передали менее современные самолеты.

– Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками то, что, по нашему мнению, является правильным подходом, – заявил он, напомнив, что Британия выделяет боевые танки Challenger, которые “прибудут достаточно скоро”.

Спикер заверил, что премьер Британии Риши Сунак поддерживает ускорение поддержки Украины. По мнению Сунака, нужно предоставить нашему государству “лучшие шансы на успех”, а также “максимально использовать окно возможностей” на фронте.

– Он сказал, что после того, как стал премьер-министром, пересмотрел подход Великобритании и пришел к выводу, что длительный тупик в конфликте пойдет только на пользу России. Вот почему он решил, что есть возможность ускорить поддержку Соединенного Королевства, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, – объяснил спикер.

Стратегия правительства Британии также предусматривает более активные дипломатические усилия и работу по планированию восстановления Украины после окончания войны.

Как известно, Украина призывает западных союзников предоставить современные истребители, которые помогли бы совершить контрнаступление и вытеснить российские оккупационные войска.

Однако президент США Джо Байден накануне объявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает поставок самолетов в Украину, если они “не приведут к эскалации” и не ослабят французскую армию.

Польша также не исключала предоставления Украине своих истребителей F-16 при условии, что такое решение поддержит НАТО.

Источник: Evening Standard