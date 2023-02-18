Февраль, 18 в 17:49

Великобритания готова поддержать те государства, которые примут решение о поставке боевых самолетов Украине.

Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил, что Британия стала первой страной, согласившейся тренировать украинских военных пилотов на современных истребителях.

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– Конечно, Великобритания готова помочь любой стране поставить самолеты, которые Украина может применить уже сегодня. Но мы также должны тренировать украинских пилотов на самых современных истребителях. Это именно то, что Британия делает, чтобы у Украины была возможность защищать свою безопасность в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Сунак.

В ответ на вопрос, будет ли Лондон поставлять истребители Украине, Сунак заявил о существовании “трудностей” в этом вопросе. Однако Британия не возражает, чтобы боевые самолеты предоставили другие государства.

– Каждый знает, что существуют трудности в обеспечении конкретными типами самолетов… Но мы очень четко сказали, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом, – заверил Сунак.

Отвечая на вопрос, предоставит ли Британия оружие большой дальности, с помощью которого украинские Вооруженные силы могли бы нанести удары по временно оккупированному Крыму, политик заявил, что Украина имеет право защищаться.

– Совершить контрнаступление, которое заставит РФ выйти за пределы страны: я считаю, что это вполне разумно. И мы должны полностью поддерживать Украину в этих намерениях и желать, чтобы эти амбиции имели успех, – отметил Сунак.

Еще в начале февраля премьер-министр Британии предложил начать обучение украинских пилотов и морских пехотинцев. Это произошло во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

В то же время глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить их истребители Eurofighter Typhoon только после завершения полномасштабной войны.