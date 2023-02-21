Февраль, 21 в 15:25

НАТО готово поддержать долгосрочные договоренности по безопасности Украины после завершения полномасштабной войны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Генсек НАТО напомнил, что “паттерн российской агрессии” наблюдается в течение многих лет. Так, в 2008 году произошло нападение войск РФ на Грузию, в 2014 году – оккупация Крыма и вторжение на Донбасс, а в 2022 году началась полномасштабная война против Украины.

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Именно поэтому, по словам Столтенберга, нужны долгосрочные меры по гарантированию безопасности Украины.

– Мы должны дать понять, что будущее Украины – в евроатлантической семье. Когда война завершится, мы должны установить долгосрочные договоренности для безопасности Украины, чтобы гарантировать, что Россия не продолжит ломать европейскую безопасность, а также чтобы разорвать круг российской агрессии, — подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. На этом пути военный блок продолжит тесно сотрудничать с Европейским Союзом.

Недавно Йенс Столтенберг предположил, что союзники по НАТО могут стать стороной договоренностей по гарантиям безопасности для Украины после победы нашего государства в войне.

В то же время премьер Великобритании Риши Сунак поддержал предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности по стандартам НАТО. Он призвал наработать их до саммита НАТО, который состоится в июле этого года.

Источник: НАТО, Twitter-аккаунт Оаны Лунгеску