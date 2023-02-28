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В Турции зафиксировали новое землетрясение недалеко от Измира – что известно

Бедрак Виктория, редактор ленты
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

На территории Турции в провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Вскоре в городе Измир зафиксировали еще одно землетрясение.

Обновлено в 22:00. Неподалеку турецкого города Измир зафиксировано новое землетрясение, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Обновлено в 14:39. В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Anadolu.

Указано, что эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Ешилютр.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в результате землетрясения зафиксировано разрушение 25 домов.

На данный момент известно об одном погибшем и 69 травмированных.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения магнитудой 7,7. По состоянию на 25 февраля число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются почти 29 млн человек.

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Источник: Anadolu

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