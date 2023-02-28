Февраль, 28 в 11:13

Потеря разведывательного самолета A-50, которая пока официально не подтверждена, стала бы очень значительной для России.

Таково мнение разведчиков Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве отмечают: A-50 имеет решающее значение для РФ.

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Возможности этого самолета помогают россиянам разведывать, что происходит в воздушном боевом пространстве, а также координировать работу истребителей.

– После вероятной потери А-50 в РФ останется в эксплуатации шесть таких бортов, что еще больше ограничит воздушные операции России, – убеждены в разведке Минобороны Великобритании.

Напомним, что Telegram-канал BYPOL сообщил, что во время взрывов на аэродроме Мачулищи в Беларуси 26 февраля была повреждена передняя и центральная части самолета А-50, авионика и антенна РЛС.

Бортовая система раннего предупреждения А-50 была привлечена к участию в совместных российско-белорусских учениях 16 января – 1 февраля.

19 января А-50 был замечен в сопровождении двух истребителей МиГ-31К во время вылета из авиабазы Мачулищи.

Этот самолет РФ применяет для радиолокационной разведки территории Украины, сканирования работы и расположения средств противовоздушной обороны, отслеживания взлета, посадки и направления движения украинской авиации.

А-50 также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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