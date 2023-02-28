Без самолета А-50 воздушные операции РФ будут еще более ограничены – разведка Британии
Потеря разведывательного самолета A-50, которая пока официально не подтверждена, стала бы очень значительной для России.
Таково мнение разведчиков Министерства обороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве отмечают: A-50 имеет решающее значение для РФ.
Возможности этого самолета помогают россиянам разведывать, что происходит в воздушном боевом пространстве, а также координировать работу истребителей.
– После вероятной потери А-50 в РФ останется в эксплуатации шесть таких бортов, что еще больше ограничит воздушные операции России, – убеждены в разведке Минобороны Великобритании.
Напомним, что Telegram-канал BYPOL сообщил, что во время взрывов на аэродроме Мачулищи в Беларуси 26 февраля была повреждена передняя и центральная части самолета А-50, авионика и антенна РЛС.
Бортовая система раннего предупреждения А-50 была привлечена к участию в совместных российско-белорусских учениях 16 января – 1 февраля.
19 января А-50 был замечен в сопровождении двух истребителей МиГ-31К во время вылета из авиабазы Мачулищи.
Этот самолет РФ применяет для радиолокационной разведки территории Украины, сканирования работы и расположения средств противовоздушной обороны, отслеживания взлета, посадки и направления движения украинской авиации.
А-50 также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.
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