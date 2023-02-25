Лютий, 25 в 18:53

Угорщина може віддати свій остаточний голос за ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО не раніше другої половини березня, після окремих переговорів з кожною країною.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Гергей Гуляс.

Голосування щодо ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО було заплановано в парламенті Угорщини на 1 березня, однак розгляд цього питання відкладено щонайменше до 21 березня.

Зараз дивляться

У зв’язку з війною в Україні майже всі члени НАТО схвалили заявки Фінляндії та Швеції на вступ до альянсу. Угорщина є єдиним членом Європейського Союзу, яка ще не підтримала плани розширення НАТО. Туреччина – інший член Північноатлантичного договору, який поки що не схвалив приєднання північних країн.

Перша країна звинувачує обидві країни в поширенні неправдивої інформації про стан демократії та верховенства закону в Угорщині, друга – у підтримці політичних злочинців і терористів.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, 24 лютого, що підтримує розширення НАТО.

Своєю чергою президент Фінляндії впевнений, що його країна та Швеція стануть членами організації Північноатлантичного договору до липневого саміту блоку.

Торік генеральний секретар НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до НАТО протягом 2023 року, втім він не озвучив більш точні терміни.