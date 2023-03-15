Март, 15 в 9:53

Столкновение американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27 не повлечет за собой эскалацию прямого конфликта между Россией и США.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

– Российские войска десятилетиями прибегали к тактике запугивания в отношении самолетов и кораблей США и их союзников, и прямого конфликта никогда не возникало, – отмечают эксперты.

В Институте изучения войны отмечают: президенты США и России свободны выбирать, как реагировать на такие инциденты.

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И в таких ситуациях нет никаких предпосылок к автоматической эскалации.

– Учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения американских войск к прямому конфликту с Россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание Кремля вступать в войну с НАТО, нет никаких причин, чтобы такие инциденты повлекли за собой опасную эскалацию, – отмечают в ISW.

Напомним, что накануне стало известно о столкновении американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27.

Об инциденте сразу доложили президенту США Джо Байдену.

Впоследствии пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что в падении БПЛА виновен истребитель.

По его словам, перехват беспилотников не является редкостью, но “такое поведение является необычным, печальным и опасным”.

В оборонном ведомстве РФ заявили, что их истребители не имеют отношения к падению MQ-9 Reaper, хотя и признали, что собирали данные об американском БпЛА, потому что он якобы приблизился к аннексированному Крыму и “летел с нарушениями”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 385-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: General Atomics