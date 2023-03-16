Март, 16 в 20:51

Вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал, сколько еще продлится полномасштабная война в Украине. По его мнению, “это вопрос месяцев”.

Об этом Блащак рассказал в интервью агентству Укринформ.

– Это, скорее, вопрос месяцев, а не недель. Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время выход из войны сейчас означал бы признание Кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения, — отметил министр.

Блащак добавил, что Украина уже выиграла первый этап войны, поскольку украинские защитники оттеснили путинские войска от Киева, остановили их на Востоке, а также успешно удерживают линию фронта.

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Министр уточнил, что это результат двух факторов: героизма и стойкости украинцев, а также поддержки западных союзников.

– Первый этап этой войны украинцы уже выиграли… РФ, несмотря на всю свою пропаганду успеха, потерпела неудачу, а “специальная военная операция”, которая должна была завершиться за несколько дней, втянула россиян в длительный конфликт, дискредитировавший их на международном уровне и в котором они несут огромные потери, — заявил глава Минобороны Польши.

Блащак добавил, что именно сохранение поддержки Запада – единственный путь к победе Украины в войне и защите принципов международного права.

Он также выразил мнение, что у войск РФ нет шансов “нанести Украине окончательный удар во время весеннего наступления”.

Министр раскритиковал предположения некоторых западных политиков и экспертов, что Киеву, возможно, придется согласиться на потерю части территорий для прекращения войны.

– Это означало бы, что мы позволяем РФ разрушать весь послевоенный порядок. Этого нельзя допустить. В долгосрочной перспективе эта война означает конец Путина. Я считаю: полное освобождение оккупированных украинских территорий только вопрос времени, и это приведет к тому, что условия мира будут определять украинцы, — подчеркнул Блащак.

Он объяснил, что Украина должна победить в войне, иначе РФ впоследствии снова нанесет удар. Угроза существует и для других стран. Поэтому заключение еще одного договора наподобие так называемых Минских договоренностей “будет служить только восстановлению военного потенциала РФ с целью возобновления военных действий”.

Лучшим инструментом сдерживания Кремля Блащак назвал поставки оружия Украине, а также политическое и экономическое давление на РФ.

Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что несмотря на сложную ситуацию, есть шансы, что война завершится победой Украины до конца 2023 года.

А руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что с середины и до конца весны в Украине будут проходить решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.