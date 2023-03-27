Март, 27 в 13:00

Президент Сербии Александр Вучич считает, что вступление Украины в Европейский Союз может состояться по ускоренной процедуре на фоне полномасштабной войны.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Pink TV.

Вучич утверждает, что Украине “будет нелегко, точнее, почти невозможно” победить в военном смысле. Поэтому, по его словам, наша страна планирует получить “большой импульс” относительно членства в Евросоюзе.

Сейчас смотрят

Вучич заявил, что поворотный момент в этом вопросе может быть уже в июне 2023 года.

– Я думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении в Евросоюз, поскольку начинается конкурс на генсека НАТО, – отметил президент Сербии.

Он также заявил, что Соединенные Штаты создают в Европе новый блок, в который войдут Украина, Польша и страны Балтии.

– Очевидно, что они станут самыми мощными в Европе и под прямым руководством США, – утверждает Вучич.

Кроме того, сербский лидер сообщил, что догадывался о “сложных временах” для мира еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

– Не потому, что Путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине, – сказал Вучич.

Недавно президент Сербии опроверг сообщения о поставках боеприпасов Украине или РФ.

Кроме того, он заверил, что сербы, завербованные российской частной военной кампанией Вагнера, будут привлечены к ответственности по возвращении в Сербию.

Источник: Pink TV