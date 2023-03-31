Урсула фон дер Ляйен назвала зверства россиян в Буче частью плана Кремля

Март, 31 в 16:14

В годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что то, что случилось в Буче, было частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

— То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. Плана Кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни. Преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности, — отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения Путина к ответственности за преступление агрессии.

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— В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев.

We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression. To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes. We want justice for Ukraine and for Ukrainians. pic.twitter.com/QsoKzKv57l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023

Глава Еврокомиссии сопроводила свой пост видео о своем визите в Бучу в прошлом году. В нем — кадры массовых захоронений мирных граждан, жестоко убитых российскими захватчиками.

31 марта Бучу посетили президент Молдовы Майя Санду, а также премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении.

Напомним, что украинские военные освободили Бучу 31 марта. Первые кадры из города ужаснули украинцев и весь цивилизованный мир: тела убитых оккупантами мирных людей лежали прямо на улицах.