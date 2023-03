Урсула фон дер Ляйен назвала зверства россиян в Буче частью плана Кремля

В годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что то, что случилось в Буче, было частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения Путина к ответственности за преступление агрессии.

We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression.

To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes.

We want justice for Ukraine and for Ukrainians. pic.twitter.com/QsoKzKv57l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023