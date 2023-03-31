В Бучу прибыли президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении

Март, 31 в 14:36

Президент Молдовы Майя Санду, а также премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи Киевской области.

— Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, совершенном год назад против мирных жителей в Буче. Мы скорбим и чтим память всех невиновных. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны, — написала она в Twitter.

Кроме того, Санду опубликовала фото из Бучи вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами правительств Словакии Эдуардом Гегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем.

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— Мы хотим подтвердить нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, – отметил Голоб.

Напомним, что украинские военные освободили Бучу 31 марта. Первые кадры из города ужаснули украинцев и весь цивилизованный мир: тела убитых оккупантами мирных людей лежали прямо на улицах.

Сегодня Зеленский к годовщине освобождения Бучи (Киевская область) от российских войск напомнил о зверствах оккупантов в этом городе.