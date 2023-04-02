Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В Британии вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на AS-90

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Британии вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на AS-90

Вторая группа украинских артиллеристов-новобранцев завершила обучение на грозной 155-мм самоходной пушке AS90.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

– Эта программа является частью неизменного стремления Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, – отметили в ведомстве.

Напомним, в Великобритании прошла подготовку первая группа бойцов ВСУ, которая включала инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также эффективного определения и поражения целей.

Сейчас смотрят

Как мы рассказывали ранее, в США на базе Форт Силли в штате Оклахома завершила обучение на системах ПВО Patriot группа из 65 украинских солдат. Она отправилась в Европу для взаимодействия с побратимами, которые проходят обучение в Европе.

Читайте
Боевая и огневая подготовка: как проходят обучение ВСУ в Швеции

Фото: Минобороны Британии

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка