В Британии вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на AS-90

Апрель, 02 в 15:33

Вторая группа украинских артиллеристов-новобранцев завершила обучение на грозной 155-мм самоходной пушке AS90.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

– Эта программа является частью неизменного стремления Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, – отметили в ведомстве.

Напомним, в Великобритании прошла подготовку первая группа бойцов ВСУ, которая включала инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также эффективного определения и поражения целей.

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???? The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun. ???? The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2023

Как мы рассказывали ранее, в США на базе Форт Силли в штате Оклахома завершила обучение на системах ПВО Patriot группа из 65 украинских солдат. Она отправилась в Европу для взаимодействия с побратимами, которые проходят обучение в Европе.

Фото: Минобороны Британии