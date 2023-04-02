В Британии вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на AS-90
Вторая группа украинских артиллеристов-новобранцев завершила обучение на грозной 155-мм самоходной пушке AS90.
Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.
– Эта программа является частью неизменного стремления Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, – отметили в ведомстве.
Напомним, в Великобритании прошла подготовку первая группа бойцов ВСУ, которая включала инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также эффективного определения и поражения целей.
???? The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.
???? The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oPRlpYerO1
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2023
Как мы рассказывали ранее, в США на базе Форт Силли в штате Оклахома завершила обучение на системах ПВО Patriot группа из 65 украинских солдат. Она отправилась в Европу для взаимодействия с побратимами, которые проходят обучение в Европе.
Фото: Минобороны Британии