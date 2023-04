В Британии вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на AS-90

Вторая группа украинских артиллеристов-новобранцев завершила обучение на грозной 155-мм самоходной пушке AS90.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

Напомним, в Великобритании прошла подготовку первая группа бойцов ВСУ, которая включала инструкции по командованию, вождению и совместной работе экипажа на танках Challenger 2, а также эффективного определения и поражения целей.

???? The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.

???? The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oPRlpYerO1

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 2, 2023