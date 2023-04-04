Апрель, 04 в 17:31

Развязанная Кремлем полномасштабная война против Украины лишь ускорила то, чего так боялся российский диктатор Владимир Путин – расширение НАТО.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявления для СМИ в Брюсселе.

Таким образом глава американского Госдепа прокомментировал сегодняшнее официальное присоединение Финляндии к военному блоку. Он назвал этот день историческим и важным в истории НАТО.

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– Мы будем приветствовать Финляндию за общим столом. И я бы хотел сказать, что это, возможно, единственная вещь, за которую мы можем поблагодарить Путина. Ведь он ускорил российской агрессией то, что хотел предотвратить, заставив многие страны понять, что они должны больше заботиться об обороне и быть уверенными в том, что смогут сдержать возможную агрессию РФ в будущем, — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что страны-союзницы рады приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО.

Блинкен также сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту в Вильнюсе.

Госсекретарь уточнил, что на саммите будет подтверждена “как политическая, так и практическая поддержка Украины”. Кроме того, будет обсуждаться укрепление союзников по НАТО и продолжение развития партнерских отношений между блоком и странами в других частях мира, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как известно, во вторник, 4 апреля, Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО). Теперь в блок входит 31 страна.

Еще до начала полномасштабной войны против Украины Кремль шантажировал Запад, угрожая эскалацией и требуя не расширять НАТО дальше на восток. То есть речь шла о том, чтобы этот военный блок не принимал в свой состав наше государство.

4 апреля генсек Йенс Столтенберг сообщил, что Украина сначала должна победить в войне, чтобы стать членом НАТО.

Источник: НАТО