Представники Коаліції охочих запропонували президенту США Дональду Трампу протягом 48 годин направити делегатів країн Європи до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.

Як повідомляє Bild, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Коаліцією охочих звинуватив країни Європейського Союзу в купівлі російської нафти, що допомагає військовій машині РФ.

Проте президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заперечила йому. Вона наголосила, що імпорт нафти з ЄС значно скоротився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дональду Трампу заявили під час розмови, що лише Угорщина та Словаччина імпортують російську нафту.

Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф звернув увагу, що Європа купує нафтопродукти з Росії через Індію.

Представники країн ЄС запропонували Трампу протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії, коли президент США перевів розмову на цю тему. Але невідомо, чи погодився Трамп.

У четвер, 4 вересня, лідери країн Європи зустрілися у Парижі для обговорення гарантій безпеки для України.

