Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що масована атака російських дронів на Польщу нібито могла бути помилкою.

Трамп про російські дрони у Польщі

Під час розмови із журналістами у Білому домі Дональд Трамп висловив розчарування інцидентом з російськими безпілотниками у Польщі, який стурбував Варшаву та інших союзників з НАТО, повідомляє Bloomberg.

– Це могло бути помилкою. Хоч би що там було, мене не тішить все, що пов’язано з цією ситуацією. Але подіваюся, цьому прийде кінець, – заявив президент США.

Трамп згодом додав, що засудить Росію навіть за те, що вона перебуває поблизу цієї лінії.

– Мені це не подобається. Я цим незадоволений, – стверджує глава Білого дому.

Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками для кращого захисту від російських вторгнень після нещодавнього інциденту.

Вторгнення російських безпілотників відбулися через тиждень після того, як Трамп прийняв у Білому домі президента Польщі Кароля Навроцького.

Нещодавно вони провели розмову на тлі того, як Польща вимагала від союзників додаткових засобів протиповітряної оборони.

11 вересня повідомлялося, що Росія оснастила дрони Гербера додатковими паливними баками перед порушенням повітряного простору Польщі, щоб збільшити їхню дальність польоту.

