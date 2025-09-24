Небольшие успехи на фронте, убеждения советников и позиция президента Украины Владимира Зеленского побудили президента США Дональда Трампа делать более оптимистичные заявления о перспективах ВСУ на поле боя.

Почему Трамп изменил заявления по Украине

Накануне встречи с Зеленским Трамп готовился, советуясь с членами своей администрации, которые уже длительное время настаивают на более жестком отношении к России, сообщает The Wall Street Journal.

В материале упоминаются спецпредставитель президента США Кит Келлог и новый посол в ООН Майк Волц. Они проинформировали Трампа, что Россия достигла ограниченного прогресса на фронте за последние годы.

Как отметили собеседники издания, глава Белого дома узнал, что Украина планирует наступление, для которого понадобится помощь разведки США.

Источники рассказали, что среди причин смягчения риторики Трампа были действия Зеленского после противоречивой встречи в Белом доме, включая выполнение требования США о перемирии и открытую благодарность главе Белого дома.

Собеседники добавили, что Трамп, несмотря на смягчение риторики, не изменил политику в отношении Украины. Президент США продолжает разрешать продажу вооружений, однако он по-прежнему ограничивает использование американского оружия для атак на территории России.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть захваченные Россией территории. Факты ICTV выяснили, действительно ли Трамп кардинально изменил отношение к Украине и какие факторы могли на это повлиять.

