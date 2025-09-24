Почему Трамп говорит о возвращении украинских территорий и что дальше

22 сентября в Нью-Йорке началась неделя 80 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание во вторник, 23 августа. В тот же день он встретился с президентом США Дональдом Трампом, который и сделал ряд важных заявлений об Украине.

Так, американский президент считает, что Украина при финансовой поддержке Европы и НАТО способна победить в войне и вернуть себе свои территории. Ранее таких заявлений Трамп не делал.

Факты ICTV поинтересовались, действительно ли у Дональда Трампа кардинально изменилось мнение об Украине и что на это могло повлиять.

Украина при поддержке ЕС способна победить

Президент США во время своего выступления на Генассамблее ООН в очередной раз заявил, что хотел бы как можно скорее закончить войну в Украине, ведь якобы имеет хорошие отношения с кремлевским диктатором Путиным. Однако война продолжается уже более 3,5 лет и в ближайшее время не закончится.

Он отметил, что Россия несет колоссальные потери на фронте, ее экономика продолжает приходить в упадок. Да и Украина сейчас очень успешно останавливает мощную армию врага.

Позже Трамп в соцсети Truth Social написал, что при условии времени и финансовой поддержки Европы и НАТО, Украина вполне может победить и вернуть себе свои территории. А Россия уже столько времени ведет войну без четкой цели.

Стоит заметить, что это заявление Трампа кардинально отличается от тех, которые мы слышали ранее.

Политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович также отмечает, что риторика Дональда Трампа относительно войны в Украине сильно изменилась, однако это не означает конкретных действий с его стороны. Американский президент все еще продолжает наблюдать со стороны.

— То есть он говорит, что пусть европейцы делают, НАТО делает, не НАТО и США. Он всегда подчеркивает НАТО и США, он даже в какой-то степени разделяет. А здесь о США не сказал, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Положительным в заявлении Трампа является то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продавать оружие странам НАТО, которые, в свою очередь, будут делать с ним, что захотят, в том числе и передавать Украине.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, доверяет ли он Владимиру Путину, но президент США не дал четкого ответа, лишь заметил, что через месяц даст ответ. Это свидетельствует о том, что Трамп еще месяц будет наблюдать за действиями России.

— Но заявления Трампа об отвоевании территорий, думаю, основаны на контрнаступлении в районе Доброполья Донецкой области, на собственных разведданных, ну и на том, что ему рассказал Зеленский, — объясняет политолог.

По его мнению, своим заявлением Дональд Трамп специально очень сильно задел и унизил Россию, потому что большая страна ведет войну 3,5 года и не может выиграть. А потому сейчас лучший момент для договоренностей.

— Либо россияне договариваются, либо будет только хуже. Вот такая логика Трампа. И он четко это показал, — говорит Игорь Рейтерович.

Трамп в очередной раз пригрозил РФ пошлинами

Во время выступления с трибуны ГА ООН Трамп заявил, что российские энергоносители покупают не только Китай и Индия, но и страны НАТО. По словам американского президента, получается, что Европа продолжает финансировать войну против себя.

По словам политолога, Дональд Трамп очередными угрозами о введении жестких пошлин на российские энергоносители хочет заставить Европу противостоять России, но под руководством США.

Сейчас Трамп попытается надавить на премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, чтобы и они отказались от российской нефти. Но пока не ясно, как эти две страны будут реагировать.

Стоит напомнить, что министр энергетики США Крис Райт заявил, что США готовы почти сразу заменить всю российскую нефть и весь российский газ в Европе.

— То есть, опять же для США и Трампа это просто вопрос бизнеса, — говорит политолог.

А для Путина слова Трампа об усилении пошлин прозвучали с трибуны ГА ООН, как последнее предупреждение.

Гарантии безопасности от США

Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности после окончания войны.

По мнению Игоря Рейтеровича, гарантии безопасности будут предоставляться европейцами, но под руководством американских генералов. Штаты будут предоставлять самолеты, разведданные, оружие и т. д.

— Но для Трампа идеальный вариант, когда американский генерал будет руководить всем этим. То есть, какие бы нам гарантии безопасности ни дали европейцы, они будут действовать исключительно при поддержке Соединенных Штатов, — говорит политический эксперт.

Генеральная Ассамблея ООН: результаты для Украины

По словам политолога, позитивным для нас стала проукраинская риторика американского президента, плюс мы смогли получить подтверждение дальнейшей продажи оружия для ВСУ.

— Ну и в целом тема Украины на ГА ООН была одной из центральных. Еще очень мощно зашел палестинский вопрос. Однако вопрос Украины многие комментировали. Хорошо, что Трамп выступил с заявлением, и хорошо, что Зеленский с ним пообщался, — говорит Игорь Рейтерович.

Теперь задача украинской дипломатии — закрепить это проукраинское настроение Трампа и превратить слова в реальные действия.

