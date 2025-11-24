Украина и США подготовили в Женеве обновленный рамочный документ относительно мира
- Украина и США в Женеве подготовили обновленный рамочный документ по мирному предложению.
- Любое будущее соглашение должно гарантировать суверенитет Украины и справедливый мир, говорится в совместном заявлении.
Вчера, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча представителей Украины и Соединенных Штатов, в ходе которой стороны обсудили американское мирное предложение.
О результатах встречи сообщили в Офисе президента и Белом доме.
Встреча США и Украины 23 ноября: что известно
Как отмечается в официальном заявлении, переговоры прошли в сосредоточенной и исполненной взаимного уважения атмосфере, что позволило сделать заметный шаг вперед в поиске справедливого и прочного мира.
По результатам консультаций, стороны смогли достичь существенного прогресса в согласовании ключевых позиций и определении дальнейших шагов.
В частности, договорились, что любое будущее мирное соглашение должно предусматривать безусловное соблюдение суверенитета Украины и гарантировать долговременный и справедливый мир.
– По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ относительно мира, – говорится в заявлении.
Кроме того, Украина и США договорились продолжить интенсивную совместную работу над предложениями в ближайшие дни, параллельно поддерживая тесный диалог с европейскими партнерами.
В ОП отмечают, что Украина и Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем работать вместе, чтобы обеспечить Украине мир, безопасность и восстановление.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что первая сессия переговоров в Женеве была очень продуктивной.
По его словам, Киев фиксирует “очень хороший прогресс” в направлении достижения справедливого и прочного мира.
Ермак отметил, что окончательные решения по рамочному документу будут принимать президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп.