Вчера, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча представителей Украины и Соединенных Штатов, в ходе которой стороны обсудили американское мирное предложение.

О результатах встречи сообщили в Офисе президента и Белом доме.

Встреча США и Украины 23 ноября: что известно

Как отмечается в официальном заявлении, переговоры прошли в сосредоточенной и исполненной взаимного уважения атмосфере, что позволило сделать заметный шаг вперед в поиске справедливого и прочного мира.

По результатам консультаций, стороны смогли достичь существенного прогресса в согласовании ключевых позиций и определении дальнейших шагов.

В частности, договорились, что любое будущее мирное соглашение должно предусматривать безусловное соблюдение суверенитета Украины и гарантировать долговременный и справедливый мир.

– По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ относительно мира, – говорится в заявлении.

Кроме того, Украина и США договорились продолжить интенсивную совместную работу над предложениями в ближайшие дни, параллельно поддерживая тесный диалог с европейскими партнерами.

В ОП отмечают, что Украина и Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем работать вместе, чтобы обеспечить Украине мир, безопасность и восстановление.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что первая сессия переговоров в Женеве была очень продуктивной.

По его словам, Киев фиксирует “очень хороший прогресс” в направлении достижения справедливого и прочного мира.

Ермак отметил, что окончательные решения по рамочному документу будут принимать президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп.

