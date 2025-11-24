Президент США Дональд Трамп не слишком углублялся в детали мирного плана по завершению полномасштабной войны России против Украины.

Знал ли Трамп детали “мирного плана”

Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова американского должностного лица, говорившего на условиях анонимности, Трамп получал только общую информацию о переговорах.

— Вы говорите ему: Я попробую добиться соглашения. Он отвечает: Прекрасно, попробуйте сделать, что сможете. Это весь объем информации, который он имеет, — отметил американский чиновник.

По его словам, в Вашингтоне якобы царил абсолютный хаос, поскольку даже подразделения Белого дома не знали, что именно происходит.

Кроме американского чиновника, такое же заявление сделал европейский представитель. Он объяснил, что 21 ноября столица США была “почти удивлена всем этим”.

— Обычно, когда есть больше информации, ощущения другие. Мы чувствовали, что Вашингтон был удивлен действиями Уиткоффа (спецпредставителя США, — Ред.), — подчеркнул европейский чиновник.

24 ноября, после переговоров украинской и американской стороны в Женеве, Трамп заявил, что может произойти “что-то хорошее” в процессе урегулирования войны России против Украины.

