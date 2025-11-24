Президент США Дональд Трамп не надто заглиблювався в деталі мирного плану щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Чи знав Трамп деталі “мирного плану”

Як пише The Washington Post з посиланням на слова американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, Трамп отримував лише загальну інформацію про переговори.

– Ви кажете йому: Я спробую домогтися угоди. Він відповідає: Чудово, спробуйте зробити, що зможете. Це весь обсяг інформації, який він має, – зазначив американський чиновник.

За його словами, у Вашингтоні нібито панував абсолютний хаос, оскільки навіть підрозділи Білого дому не знали, що саме відбувається.

Крім американського посадовця, таку ж заяву зробив європейський чиновник. Він пояснив, що 21 листопада столиця США була “майже здивована усім цим”.

– Зазвичай, коли є більше інформації, відчуття інші. Ми відчували, що Вашингтон був здивований діями Віткоффа (спецпредставника США, – Ред.), – наголосив європейський посадовець.

24 листопада, після переговорів української та американської сторони у Женеві, Трамп заявив, що може відбутися “щось хороше” у процесі врегулювання війни Росії проти України.

