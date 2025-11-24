Трамп “не надто заглиблювався” у мирний план щодо війни в Україні – WP
- Дональд Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану для України, отримуючи лише загальні інструкції щодо переговорів, згідно з інформацією від американського посадовця,
- За словами джерела, у Білому домі панував хаос щодо цього питання.
Президент США Дональд Трамп не надто заглиблювався в деталі мирного плану щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України.
Чи знав Трамп деталі “мирного плану”
Як пише The Washington Post з посиланням на слова американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, Трамп отримував лише загальну інформацію про переговори.
– Ви кажете йому: Я спробую домогтися угоди. Він відповідає: Чудово, спробуйте зробити, що зможете. Це весь обсяг інформації, який він має, – зазначив американський чиновник.
За його словами, у Вашингтоні нібито панував абсолютний хаос, оскільки навіть підрозділи Білого дому не знали, що саме відбувається.
Крім американського посадовця, таку ж заяву зробив європейський чиновник. Він пояснив, що 21 листопада столиця США була “майже здивована усім цим”.
– Зазвичай, коли є більше інформації, відчуття інші. Ми відчували, що Вашингтон був здивований діями Віткоффа (спецпредставника США, – Ред.), – наголосив європейський посадовець.
24 листопада, після переговорів української та американської сторони у Женеві, Трамп заявив, що може відбутися “щось хороше” у процесі врегулювання війни Росії проти України.