Я не в захваті від Путіна: Трамп пояснив, чому хоче зупинити війну в Україні
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником Путіна через велику кількість жертв, і наголосив на важливості якнайшвидшого припинення війни.
- Глава Білого дому визнав складність врегулювання війни та висловив прагнення зупинити загибель людей як на фронті, так і в українських містах.
Президент США Дональд Трампа не в захваті від російського диктатора Володимира Путіна, однак прагне зупинити повномасштабну війну РФ проти України.
Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції у Палм-Біч.
Трамп про ставлення до Путіна
– Я не в захваті від Путіна. Він вбиває багато людей, – сказав американський президент.
За словами Трампа, він врегулював вісім воєн з чвертю, маючи на увазі конфлікт Таїланду і Камбоджі.
Президент США повторив свою заяву про те, що думав, що війна Росії проти України буде однією з найлегших для врегулювання.
– Але це не так. Вони обидві зробили доволі погані речі, – вважає глава Білого дому.
Трамп зазначив, що під час війни гине багато молодих солдатів, люди йдуть з життя у Києві та інших містах. За його словами, це відбувається у значно менших кількостях, але їх жорстоко вбивають.
На думку Трампа, ця війна стала занадто кривавою, тому США хочуть її зупинити.
Після зустрічі з главою Білого дому президент України Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з засобами для протиповітряної оборони (ППО).
Крім того, Зеленський переконаний, що візит Дональда Трампа до України став би корисним, особливо якби президент США прилетів літаком безпосередньо в Україну.