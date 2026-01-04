Президент США Дональд Трампа не в захваті від російського диктатора Володимира Путіна, однак прагне зупинити повномасштабну війну РФ проти України.

Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції у Палм-Біч.

Трамп про ставлення до Путіна

– Я не в захваті від Путіна. Він вбиває багато людей, – сказав американський президент.

За словами Трампа, він врегулював вісім воєн з чвертю, маючи на увазі конфлікт Таїланду і Камбоджі.

Президент США повторив свою заяву про те, що думав, що війна Росії проти України буде однією з найлегших для врегулювання.

– Але це не так. Вони обидві зробили доволі погані речі, – вважає глава Білого дому.

Трамп зазначив, що під час війни гине багато молодих солдатів, люди йдуть з життя у Києві та інших містах. За його словами, це відбувається у значно менших кількостях, але їх жорстоко вбивають.

На думку Трампа, ця війна стала занадто кривавою, тому США хочуть її зупинити.

Після зустрічі з главою Білого дому президент України Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з засобами для протиповітряної оборони (ППО).

Крім того, Зеленський переконаний, що візит Дональда Трампа до України став би корисним, особливо якби президент США прилетів літаком безпосередньо в Україну.