У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели Каракасі було чутно серію гучних вибухів, звуки авіації та сирени.

Очевидці повідомили про стовпи диму й тимчасові відключення електроенергії в південних районах міста, зокрема поблизу великої військової бази.

Про це пише Reuters з посиланням на свідчення місцевих жителів.

Вибухи в Каракасі 3 січня: що відомо

За словами мешканців, вибухи пролунали близько 02:00 за місцевим часом.

У різних районах міста, зокрема 23 de Enero та поблизу авіабази Ла-Карлота, було чутно сирени, а вибухові хвилі спричиняли тремтіння вікон.

Відео, які поширюються в соціальних мережах, демонструють спалахи, численні вибухи та стовпи диму щонайменше в шести локаціях Каракаса.



За попередніми припущеннями, під ударами могли опинитися військові об’єкти, зокрема авіабаза Ла-Карлота або райони поблизу президентського палацу Мірафлорес.

Офіційного підтвердження від влади Венесуели, а також заяв з боку США чи міжнародних організацій станом на цей момент немає.

Причини інциденту та точні місця вибухів залишаються невідомими.

Інцидент у Каракасі стався на тлі зростання міжнародної напруги навколо Венесуели.

За даними ЗМІ лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні.

В уряді Венесуели заявили про напад США з метою “захоплення венесуельської нафти та корисних копалин”.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що режим венесуельського лідера Ніколаса Мадуро перебуває на межі краху.

Однак тоді Білий дім заперечував підготовку будь-яких бойових дій проти країни.