У Венесуелі повідомляють про серію вибухів у Каракасі біля військових об’єктів
У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели Каракасі було чутно серію гучних вибухів, звуки авіації та сирени.
Очевидці повідомили про стовпи диму й тимчасові відключення електроенергії в південних районах міста, зокрема поблизу великої військової бази.
Про це пише Reuters з посиланням на свідчення місцевих жителів.
Вибухи в Каракасі 3 січня: що відомо
За словами мешканців, вибухи пролунали близько 02:00 за місцевим часом.
У різних районах міста, зокрема 23 de Enero та поблизу авіабази Ла-Карлота, було чутно сирени, а вибухові хвилі спричиняли тремтіння вікон.
Відео, які поширюються в соціальних мережах, демонструють спалахи, численні вибухи та стовпи диму щонайменше в шести локаціях Каракаса.
За попередніми припущеннями, під ударами могли опинитися військові об’єкти, зокрема авіабаза Ла-Карлота або райони поблизу президентського палацу Мірафлорес.
Офіційного підтвердження від влади Венесуели, а також заяв з боку США чи міжнародних організацій станом на цей момент немає.
Причини інциденту та точні місця вибухів залишаються невідомими.
Інцидент у Каракасі стався на тлі зростання міжнародної напруги навколо Венесуели.
За даними ЗМІ лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні.
В уряді Венесуели заявили про напад США з метою “захоплення венесуельської нафти та корисних копалин”.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що режим венесуельського лідера Ніколаса Мадуро перебуває на межі краху.
Однак тоді Білий дім заперечував підготовку будь-яких бойових дій проти країни.