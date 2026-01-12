Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп самостійно проголосив себе так званим виконувачем обов’язків президента Венесуели. 

Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп – в. о. президента Венесуели: що відомо

Трамп також опублікував фото, стилізоване під скриншот із Вікіпедії, де підписав себе як в.о. президента Венесуели. 

На цьому знімку зображений Дональд Трамп, а під фото міститься підпис: 

  • виконувач обов’язків президента Венесуели;
  • чинний – січень 2026 рік.
Трамп проголосив себе виконувачем обовʼязків президента Венесуели Фото 1

Фото: скріншот Truth Social

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели спецоперацію у Венесуелі у ніч проти 3 січня. Американські спецслужби схопили диктатора країни Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх до США, щоб звинуватити в наркоторгівлі та провести суд. 

На першому засіданні, яке відбулось 5 січня, Мадуро відмовився визнавати себе винним

Наступне засідання призначили на 17 березня. 

Раніше віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели. 

Однак 8 січня Дональд Трамп повідомив, що США планують здійснювати нагляд за Венесуелою та контролювати її доходи від нафти протягом багатьох років.

Делсі Родрігес

