Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп самостійно проголосив себе так званим виконувачем обов’язків президента Венесуели.

Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп – в. о. президента Венесуели: що відомо

Трамп також опублікував фото, стилізоване під скриншот із Вікіпедії, де підписав себе як в.о. президента Венесуели.

Зараз дивляться

На цьому знімку зображений Дональд Трамп, а під фото міститься підпис:

виконувач обов’язків президента Венесуели;

чинний – січень 2026 рік.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели спецоперацію у Венесуелі у ніч проти 3 січня. Американські спецслужби схопили диктатора країни Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх до США, щоб звинуватити в наркоторгівлі та провести суд.

На першому засіданні, яке відбулось 5 січня, Мадуро відмовився визнавати себе винним.

Наступне засідання призначили на 17 березня.

Раніше віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.

Однак 8 січня Дональд Трамп повідомив, що США планують здійснювати нагляд за Венесуелою та контролювати її доходи від нафти протягом багатьох років.