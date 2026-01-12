Трамп оголосив себе виконувачем обов’язків президента Венесуели
Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп самостійно проголосив себе так званим виконувачем обов’язків президента Венесуели.
Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп – в. о. президента Венесуели: що відомо
Трамп також опублікував фото, стилізоване під скриншот із Вікіпедії, де підписав себе як в.о. президента Венесуели.
На цьому знімку зображений Дональд Трамп, а під фото міститься підпис:
- виконувач обов’язків президента Венесуели;
- чинний – січень 2026 рік.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели спецоперацію у Венесуелі у ніч проти 3 січня. Американські спецслужби схопили диктатора країни Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх до США, щоб звинуватити в наркоторгівлі та провести суд.
На першому засіданні, яке відбулось 5 січня, Мадуро відмовився визнавати себе винним.
Наступне засідання призначили на 17 березня.
Раніше віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.
Однак 8 січня Дональд Трамп повідомив, що США планують здійснювати нагляд за Венесуелою та контролювати її доходи від нафти протягом багатьох років.