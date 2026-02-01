Американський президент Дональд Трамп заявив, що угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами нібито майже узгоджена.

Про це американський президент заявив журналістам.

Трамп про угоду щодо Гренландії

– Ми вже почали переговори і, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки, – сказав Дональд Трамп.

Він висловив впевненість, що угода буде укладена.

Уряди Данії та Гренландії неодноразово наголошували, що питання суверенітету арктичного острова не може бути предметом торгу. Будь-які домовленості мають повністю поважати незалежність Гренландії.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що керування Сполученими Штатами острова Гренландія потрібно задля безпеки США. За словами президента, на острові необхідно розширити військову присутність Америки. Крім того, Гренландія має важливі природні ресурси (рідкісноземельні метали неодим та диспрозій, а також залізну руду, мідь, нікель, кобальт, цинк, свинець, золото, алмази, а також нафту й природний газ).

Зазіхання Трампа на Гренландію викликали занепокоєння серед європейських партнерів і союзників по НАТО.

Раніше Франція звернулася з ініціативою провести військові навчання НАТО в Гренландії та заявила про готовність зробити свій внесок в їхню організацію.

