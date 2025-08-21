Польща направила Росії ноту протесту через падіння дрона

МЗС Польщі направило Росії ноту протесту в зв’язку з інцидентом за участю дрона, що трапився в селі Осини Люблінського воєводства в ніч на 20 серпня 2025 року.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

Падіння дрона в Польщі: РФ надіслано ноту протесту

У документі польська сторона висловила рішучий протест проти цього випадку.

Зараз дивляться

У ноті протесту МЗС зазначає, що падіння дрона та його вибух становлять порушення Росією зобов’язань щодо суверенітету Польщі, а також суперечать Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Міністерство вважає подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій Росії проти Польщі та інших європейських країн.

У заяві наголошується на рішучому засудженні всіх дій російської сторони, які створюють загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху.

У ноті протесту МЗС Польщі вимагає від Росії пояснити обставини та причини появи дрона на території Польщі, а також надати інформацію про заходи, які російські органи вжили для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

У ніч на 20 серпня в селі Осини Люблінського воєводства на польське кукурудзяне поле впав невідомий об’єкт, який згодом вибухнув.

Заступник оперативного командувача ЗС Польщі Даріуш Маліновський зазначив, що це міг бути дрон-обманка з вибухівкою для самознищення.

Він повідомив, що дрон рухався на низьких висотах, через що протиповітряна оборона Польщі його не виявила.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив Росію у провокації через перетин дрона повітряного простору.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.