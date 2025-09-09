Президент Франції Еммануель Макрон призначив новим прем’єр-міністром Себастьяна Лекорню та доручив йому провести консультації з усіма політичними силами для формування нового уряду.

Про це йдеться у спеціальному пресрелізі Єлисейського палацу.

Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції

– Президент доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті, з метою ухвалення бюджету країни та досягнення домовленостей, необхідних для ухвалення рішень у найближчі місяці, – йдеться у заяві.

Згодом новий прем’єр-міністр Франції має запропонувати президенту Макрону склад уряду.

У повідомленні зазначено, що дії Лекорню мають бути спрямовані на захист незалежності Франції, сили, служіння народу, політичній та інституційній стабільності з метою збереження єдності країни.

В Єлисейському палаці додали, що Макрон вважає, що на цих засадах можлива угода між політичними силами за поваги до переконань кожної з них.

Себастьян Лекорню був на посаді міністра Збройних сил Франції у двох попередніх урядах.

Ввечері у понеділок, 8 вересня, на позачерговій сесії Національних зборів (парламенту) депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду Франсуа Байру, який згодом подав заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону.

