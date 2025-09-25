Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 25 сентября заявил, что разделяет позицию президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские беспилотники и самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.

Об этом сообщает Reuters.

Страны НАТО при необходимости должны сбивать самолеты РФ

— Если это будет необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это будет необходимо, — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что войска НАТО имеют надлежащую подготовку для оценки подобных угроз и могут принимать решения, сопровождать ли российские самолеты за пределы территории союзников или принимать более решительные меры.

Сейчас смотрят

Напомним, 23 сентября во время совместной пресс-конференции в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгаются в их воздушное пространство.

В среду, 24 сентября, американские истребители перехватили четыре российских военных самолета вблизи Аляски.

В зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ) находились два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

На прошлой неделе три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии, пролетев недалеко от Таллинна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.