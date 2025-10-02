Российская разведка (ГРУ) готовила масштабные теракты на территории Европы. Взрывчатку прятали в консервных банках из-под кукурузы на кладбище, а для перевозки нанимали украинцев.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

ГРУ РФ готовило теракты в Европе

– Российская военная разведка ГРУ готовила теракты с применением дронов и консервных банок, в которых вместо кукурузы был мощный взрывчатый материал, – цитирует издание источники в правоохранительных органах.

Считается, что взрывчатку, вероятно, планировали сбрасывать с дронов.

Польские и литовские спецслужбы смогли раскрыть подготовку теракта. В рамках дела задержали двух украинцев – Владислава и Сергея, которым грозит пожизненное заключение. Часть взрывчатки до сих пор не нашли.

По данным издания, в 2024 году российские спецслужбы через Telegram наняли курьера для перевозки опасных грузов. Им стал украинец Владислав из Катовице, который остался без работы. Работу ему посоветовал знакомый Сергей.

С пользователем под ником Warrior Владислав договорился о работе курьером между Польшей и Литвой. Ему предоставили автомобиль и инструкции: выполнять задания, все фотографировать и отправлять, оплату обещали в криптовалюте.

Сначала он в Каунасе выкопал на кладбище мешок с банками якобы кукурузы и оставил две из них возле автострады под Лодзью. Позже получил еще один тайник – с деталями для дрона, которые должен был отвезти в Дюссельдорф.

В Вильнюсе Владислав получил другое задание: собрать четыре пакета с массажными подушками и косметикой, которые он оставил в парке, после чего вернулся в Польшу.

По данным Gazeta Wyborcza, три из четырех пакетов загорелись во время транспортировки – в грузовике под Варшавой, в аэропорту Лейпцига и на складе в Бирмингеме. Четвертый изъяла польская полиция.

Эксперты установили, что в массажных подушках были детонаторы, а в косметических наборах – легковоспламеняющиеся вещества. Спецслужбы Европы подняли тревогу, ведь часть посылок перевозили самолетами.

Литовская контрразведка выяснила, что от Владислава посылки получил мужчина по имени Александр в Вильнюсе. После этого Владислава задержали в Польше.

– Его вербовка соответствует методам работы российского ГРУ. Россияне ищут людей из стран бывшего СССР, с криминальным прошлым и финансовыми проблемами. Именно центральный офис ГРУ скрывается под псевдонимом Warrior в Telegram, – рассказали газете в польской спецслужбе.

После показаний Владислава литовская контрразведка обнаружила на кладбище в Вильнюсе новые тайники российской разведки с банками, внутри которых была взрывчатка мощностью около 1,4 кг тротила. Именно такие банки он ранее привез в Польшу и оставил возле автострады, однако во время проверки их там уже не нашли.

Журналисты Gazeta Wyborcza отмечают, что были также обнаружены крепления для дронов – их диаметр совпадал с размером банок, поэтому они подходили друг к другу. Как пишет издание, это свидетельствует о возможности прикрепления таких банок к дронам для транспортировки и применения в воздушных атаках.

По данным журналистов, версия о том, что банки и дроны должны были использовать для терактов, появилась также во время следствия, которое ведет Агентство внутренней безопасности Польши и польская прокуратура.

Отмечается, что Владислав оставил банки недалеко от автострады, по которой за несколько часов можно добраться до Германии, а во время второго задания перевозил в Германию детали для дрона.

Gazeta Wyborcza указывает, что когда его автомобиль по дороге сломался, центр российской разведки срочно подгонял курьера – посылка должна была прибыть вовремя. Это происходило в первой половине июля 2024 года, когда в Германии проходил футбольный Евро.

Прошел более года, и до сих пор неизвестно, планировала ли российская разведка использовать дроны и банки, и если да, то как именно. Представители спецслужб подчеркнули, что операция с ловушками в подушках показала способность ГРУ осуществлять сверхопасные террористические акты в Европе и получать на это зеленый свет от российских властей.

