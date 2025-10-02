Російська розвідка (ГРУ) готувала масштабні теракти на території Європи. Вибухівку переховували у консервних банках з-під кукурудзи на цвинтарі, а для перевезення наймали українців.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

ГРУ РФ готувало теракти у Європі

– Російська військова розвідка ГРУ готувала теракти із застосуванням дронів і консервних банок, у яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал, — цитує видання джерела у правоохоронних органах.

Вважається, що вибухівку, ймовірно, планували скидати з дронів.

Зараз дивляться

Польські та литовські спецслужби змогли викрити підготовку теракту. У межах справи затримали двох українців – Владислава та Сергія, яким загрожує довічне ув’язнення. Частину вибухівки досі не знайшли.

За даними видання, у 2024 році російські спецслужби через Telegram найняли кур’єра для перевезення небезпечних вантажів. Ним став українець Владислав із Катовіце, який залишився без роботи. Роботу йому порадив знайомий Сергій.

З користувачем під ніком Warrior Владислав домовився про роботу кур’єром між Польщею та Литвою. Йому надали авто та вказівки: виконувати завдання, усе фотографувати й надсилати, оплату обіцяли в криптовалюті.

Спершу він у Каунасі викопав на цвинтарі мішок із банками нібито кукурудзи й залишив дві з них біля автостради під Лодзем. Пізніше дістав ще один сховок – із деталями для дрона, які мав відвезти до Дюссельдорфа.

У Вільнюсі Владислав отримав інше завдання: зібрати чотири пакунки з масажними подушками й косметикою, які він залишив у парку, після чого повернувся до Польщі.

За даними Gazeta Wyborcza, три з чотирьох пакунків загорілися під час транспортування – у вантажівці під Варшавою, в аеропорту Лейпцига та на складі в Бірмінгемі. Четвертий вилучила польська поліція.

Експерти встановили, що в масажних подушках були детонатори, а в косметичних наборах – легкозаймисті речовини. Спецслужби Європи підняли тривогу, адже частину пакунків перевозили літаками.

Литовська контррозвідка з’ясувала, що від Владислава посилки отримав чоловік на ім’я Олександр у Вільнюсі. Після цього Владислава затримали в Польщі.

– Його вербування відповідає методам роботи російського ГРУ. Росіяни шукають людей із країн колишнього СРСР, з кримінальним минулим і фінансовими проблемами. Саме центральний офіс ГРУ ховається за псевдонімом Warrior у Telegram, – розповіли газеті у польській спецслужбі.

Після свідчень Владислава литовська контррозвідка виявила на цвинтарі у Вільнюсі нові схованки російської розвідки з банками, всередині яких була вибухівка потужністю близько 1,4 кг тротилу. Саме такі банки він раніше привіз до Польщі та залишив біля автостради, однак під час перевірки їх там уже не знайшли.

Журналісти Gazeta Wyborcza зазначають, що було також виявлено кріплення для дронів – їхній діаметр співпадав із розміром банок, тож вони підходили одне до одного. Як пише видання, це свідчить про можливість прикріплення таких банок до дронів для транспортування і застосування в повітряних атаках.

За даними журналістів, версія про те, що банки і дрони мали використати для терактів, з’явилася також під час слідства, яке веде Агентство внутрішньої безпеки Польщі і польська прокуратура.

Зазначається, що Владислав залишив банки неподалік автостради, якою за кілька годин можна дістатися до Німеччини, а під час другого завдання перевозив до Німеччини деталі для дрона.

Gazeta Wyborcza вказує, що коли його автомобіль дорогою зламався, центр російської розвідки терміново підганяв кур’єра – посилка мала прибути вчасно. Це відбувалося у першій половині липня 2024 року, коли було футбольне Євро у Німеччині.

Минув понад рік, і досі невідомо, чи планувала російська розвідка використати дрони та банки, і якщо так, то як саме. Представники спецслужб підкреслили, що операція з пастками в подушках показала здатність ГРУ здійснювати наднебезпечні терористичні акти в Європі та отримувати на це зелене світло від російської влади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.