С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские спецслужбы выслали около 700 российских разведчиков, которые работали под прикрытием дипломатических миссий.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Разоблачение российских агентов в ЕС

Наиболее масштабные высылки российских дипломатов произошли в Болгарии, где статус persona non grata получили 82 представителя российских дипучреждений.

В Германии выслали 65 человек, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

Отмечается, что после потери сети под дипломатической крышей российские спецслужбы переключились на вербовку “одноразовых агентов” из числа гражданских лиц в Европе.

Так, было зафиксировано 47 случаев обвинения в шпионаже в пользу Москвы в Польше, 20 – в Эстонии, 19 – в Латвии, 12 – в Германии и 10 – в Соединенном Королевстве.

В целом в 12 европейских странах в сотрудничестве с российскими спецслужбами подозревают 130 человек.

Для вербовки россияне активно используют интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия для поиска потенциальных исполнителей.

Как правило, таких людей привлекают однократно для сбора информации или выполнения конкретных задач в интересах агрессора – это часть кремлевской гибридной стратегии, направленной на подрыв безопасности европейских государств.

