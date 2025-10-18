Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали близько 700 російських розвідників, які працювали під прикриттям дипломатичних місій.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Викриття російських агентів у ЄС

Наймасштабніші вислання російських дипломатів відбулися в Болгарії, де статус persona non grata отримали 82 представники російських дипустанов.

У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, у Румунії – 52, у Словаччині – 39, а в Нідерландах і Словенії – по 34.

Зазначається, що після втрати мережі під дипломатичним дахом російські спецслужби переключилися на вербування “одноразових агентів” з-поміж цивільних у Європі.

Так, було зафіксовано 47 випадків звинувачення у шпигунстві на користь Москви у Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Сполученому Королівстві.

Загалом у 12 європейських країнах у співпраці з російськими спецслужбами підозрюють 130 осіб.

Для вербування росіяни активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

Як правило, таких людей залучають одноразово для збору інформації або виконання конкретних завдань на користь агресора – це частина кремлівської гібридної стратегії, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

