На острове Лидинге близ Стокгольма (Швеция) над виллой российской торговой делегации пролетел дрон, который сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество, а затем улетел.

Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление полиции.

Дрон в Швеции атаковал виллу делегации РФ

Представитель региональной полиции Стокгольма Ола Остерлинг сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, поэтому из здания никого не эвакуировали.

По его словам, сотрудники торговой делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил емкость с краской и неизвестным веществом около 5:30 утра по местному времени.

Затем они позвонили в региональную полицию Стокгольма.

Следователи взяли образцы вещества для анализа. Представитель полиции добавил, что было возбуждено дело о вандализме и преследовании. В полиции отметили, что пока неясно, кто стоит за этим инцидентом.

На острове Лидинге расположены иностранные посольства, их филиалы и резиденции, такие как вилла торговой делегации.

В конце сентября сообщалось, что над восточным архипелагом Карлскруна в Швеции заметили подозрительные беспилотники. По данным полиции, свидетели видели два дрона с красными и зелеными огнями.

