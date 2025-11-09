На острові Лідінге поблизу Стокгольма (Швеція) над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу та невідому липку речовину, а потім відлетів.

Про це повідомляє AP News, посилаючись на заяву поліції.

Дрон у Швеції атакував віллу делегації РФ

Речник регіональної поліції Стокгольма Ола Остерлінг повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тож з будівлі нікого не евакуйовували.

За його словами, співробітники торгової делегації помітили дрон і побачили, як він скинув ємність із фарбою і невідомою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом.

Потім вони зателефонували до регіональної поліції Стокгольма.

Слідчі взяли зразки речовини для аналізу. Речник поліції додав, що було порушено справу про вандалізм і переслідування. У поліції зазначили. що наразі неясно, хто стоїть за цим інцидентом.

На острові Лідінге розташовані іноземні посольства, їхні філії і резиденції, такі як вілла торгової делегації.

Наприкінці вересня повідомлялося, що над східним архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили підозрілі безпілотники. За даними поліції, свідки бачили два дрони з червоними та зеленими вогнями.

