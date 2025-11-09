У Швеції дрон скинув фарбу на віллу російської торгової делегації
На острові Лідінге поблизу Стокгольма (Швеція) над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу та невідому липку речовину, а потім відлетів.
Про це повідомляє AP News, посилаючись на заяву поліції.
Дрон у Швеції атакував віллу делегації РФ
Речник регіональної поліції Стокгольма Ола Остерлінг повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тож з будівлі нікого не евакуйовували.
За його словами, співробітники торгової делегації помітили дрон і побачили, як він скинув ємність із фарбою і невідомою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом.
Потім вони зателефонували до регіональної поліції Стокгольма.
Слідчі взяли зразки речовини для аналізу. Речник поліції додав, що було порушено справу про вандалізм і переслідування. У поліції зазначили. що наразі неясно, хто стоїть за цим інцидентом.
На острові Лідінге розташовані іноземні посольства, їхні філії і резиденції, такі як вілла торгової делегації.
Наприкінці вересня повідомлялося, що над східним архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили підозрілі безпілотники. За даними поліції, свідки бачили два дрони з червоними та зеленими вогнями.