У Данії закривали аеропорт міста Ольборг увечері 16 листопада після повідомлення про появу “одного чи більше” невідомих дронів. Пізніше польоти безпілотників не підтвердились.

Про це повідомляє данський суспільний мовник Danmarks Radio (DR).

Зазначається, що над летовищем Ольборга закрили польоти після 22:00 приблизно на годину. Після чого приймання та відправлення рейсів поновили.

Поліція Північної Ютландії повідомила, що “знають про те, що, можливо, було помічено один або кілька дронів поблизу аеропорту Ольборг”.

Зранку у понеділок з’явилися нові деталі після того, як поліція обстежила територію.

Черговий начальник поліції Північної Ютландії Мортен Аксельсен повідомив, що поліція не знайшла жодних дронів. Як пише DR, досі не ясно, були дрони в повітряному просторі чи ні.

– Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, що це були дрони. Ми не отримали інших повідомлень, крім того, що надійшло з аеропорту, – заявив Аксельсен.

Нагадаємо, наприкінці вересня аеропорт Копенгагена закривали через появу безпілотників. Рейси у столиці Данії скасували після того, як помітили дрони.

