Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам в среду, 26 ноября, чтобы обсудить мирный план по Украине.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на информированного чиновника ЕС.

Каллас созывает заседание Совета ЕС

Министры иностранных дел Европейского Союза обсудят мирный план для Украины 26 ноября.

– Высокий представитель ЕС созывает Совет ЕС по иностранным делам в эту среду, чтобы обсудить подготовку мирного плана для Украины и роль ЕС в этом процессе, – заявил собеседник.

По его словам, заседание соберется в виртуальном формате по видеосвязи.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве после встречи представителей США и Украины госсекретарь Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров будут внесены изменения в американский “мирный план”.

Позже СМИ сообщили, что после переговоров в Женеве количество пунктов в первоначальной версии “мирного плана” команды Трампа, в которую внесли коррективы, уменьшилось с 28 до 19.

