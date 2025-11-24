Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах у середу, 26 листопада, щоб обговорити мирний план щодо України.

Про це повідомляє видання Європейська правда, посилаючись на поінформованого посадовця ЄС.

Каллас скликає засідання Ради ЄС

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять мирний план для України 26 листопада.

Зараз дивляться

– Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі, – заявив співрозмовник.

За його словами, засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.

У неділю, 23 листопада, у Женеві після зустрічі представників США та України держсекретар Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів буде внесено зміни в американський “мирний план”.

Згодом медіа повідомили, що після переговорів у Женеві кількість пунктів у початковій версії “мирного плану” команди Трампа, до якої внесли корективи, зменшилася із 28 до 19.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.