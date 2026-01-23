Европейский союз совместно с США рассчитывает привлечь около $800 млрд государственных и частных средств для восстановления Украины после завершения полномасштабной войны с РФ.

Об этом говорится в 18-страничном документе, с которым ознакомилось издание Politico.

План США и ЕС по восстановлению Украины: что известно

Отмечается, что речь идет о 10-летнем плане, который гарантирует восстановление Украины и ускорение ее вступления в ЕС.

Чиновники и дипломаты, которые рассказали об этом на условиях анонимности, отметили, что Европейская комиссия распространила такие документы среди столиц стран ЕС накануне саммита лидеров в четверг вечером.

– Хотя Брюссель и Вашингтон выделяют сотни миллиардов долларов на долгосрочное финансирование и позиционируют Украину как будущего члена ЕС и объект инвестиций, стратегия зависит от перемирия, которое остается недостижимым, что делает план процветания уязвимым, пока продолжаются боевые действия, – отмечают журналисты.

По их данным, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается 100-дневным оперативным планом, направленным на запуск проекта. Однако, по мнению крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, которая на безвозмездной основе предоставляет консультации по плану восстановления, план процветания будет трудно реализовать, если конфликт будет продолжаться.

– Подумайте об этом. Если вы являетесь пенсионным фондом, вы несете ответственность перед своими клиентами, пенсионерами. Инвестировать в зону военных действий почти невозможно. Я думаю, что это должен быть поэтапный процесс, и это займет некоторое время, – пояснил вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

План процветания является частью 20-пунктного плана мира, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. Он прямо предполагает, что гарантии безопасности уже существуют, и не является военным планом действий.

Вместо этого он сосредотачивается на том, как Украина может перейти от чрезвычайной помощи к самодостаточному процветанию.

По данным издания, США готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Вместо того, чтобы позиционировать Вашингтон преимущественно как донора, документ позиционирует США как стратегического экономического партнера, инвестора и опору для восстановления Украины.

В записке предусматривается непосредственное участие американских компаний и экспертов на месте, а также подчеркивается роль Америки как мобилизатора частного капитала.

Таким образом, в течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, обязались потратить $500 млрд из государственного и частного капитала, говорится в документе.

Комиссия намерена выделить Киеву еще €100 млрд в виде бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в рамках следующего семилетнего бюджета блока с 2028 года. Ожидается, что это финансирование позволит привлечь €207 млрд инвестиций в Украину. Также США пообещали мобилизовать капитал через специальный инвестиционный фонд США-Украина для восстановления, но не назвали конкретной суммы.

Хотя Трамп резко сократил военную и гуманитарную помощь Украине во время войны, он продемонстрировал готовность инвестировать в страну после окончания конфликта. Вашингтон заявил в документе, что будет инвестировать в проекты по добыче важных минералов, инфраструктуре, энергетике и технологиям в Украине.

Однако бизнес вряд ли будет процветать, пока не утихнет восточный фронт, отмечают в издании.

Напомним, в пятницу, 23 января, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся разговор между делегациями Украины, России и США. Уже должна быть часть ответов от РФ.

Стороны обсуждают условия прекращения полномасштабной войны. Переговоры продлятся два дня.

