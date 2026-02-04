Эстонские власти задержали контейнеровоз Baltic Spirit под багамским флагом во внутренних водах Эстонии по подозрению в контрабанде. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и зашло в эстонские воды для бункеровки.

Об этом сообщает news.err.ee.

Что известно о задержании судна Baltic Spirit в Эстонии

Отмечается, что 3 февраля в 17:10 грузовое судно вблизи острова Найссаар остановили сотрудники Налогово-таможенного департамента, спецподразделения полиции K-Commando и ВМС Эстонии. Полицейские поднялись на борт с помощью вертолета. Экипаж сопротивления не оказывал.

Сейчас смотрят

В MTA заявили, что есть основания считать судно причастным к контрабанде из Южной Америки. В то же время отмечается, что Baltic Spirit не принадлежит к российскому теневому флоту и не находится под санкциями ЕС.

Сейчас судно остается на якорной стоянке, на борту продолжаются первичные проверки. Впоследствии его планируют доставить в порт для детального осмотра контейнеров. Экипаж судна состоит из 23 граждан РФ.

Операция продолжается с участием около 50 представителей различных эстонских ведомств, ее безопасность обеспечивали корабли ВМС и спасательный вертолет.

– Согласно информации, имеющейся в распоряжении ВМС Эстонии, судно не является частью российского теневого флота и не подпадает под санкции Европейского Союза, – уточнили в MTA.

Руководитель подразделения K-Commando Марек Аас сообщил, что информация о корабле поступила от Налогово-таможенной службы.

На вопрос, есть ли подозрения о наличии наркотиков на контейнеровозе, Аас ответил, что детали пока выясняются.

В море операцию поддерживали корабли ВМС Раджу и Адмирал Кован, а также лоцманский катер Государственного флота Ахто. С воздуха мероприятие охранял спасательный вертолет PPA.

Напомним, в январе французские ВМС в Средиземном море задержали нефтяной танкер, следовавший из России и находящийся под санкциями.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Европу останавливать нефтяные танкеры РФ по примеру США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.