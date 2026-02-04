Естонська влада затримала контейнеровоз Baltic Spirit під багамським прапором у внутрішніх водах Естонії за підозрою в контрабанді. Судно прямувало з Еквадору до Санкт-Петербурга та зайшло в естонські води для бункерування.

Про це повідомляє news.err.ee.

Що відомо про затримання судна Baltic Spirit в Естонії

Зазначається, що 3 лютого о 17:10 вантажне судно поблизу острова Найссаар зупинили співробітники Податково-митного департаменту, спецпідрозділу поліції K-Commando та ВМС Естонії. Поліцейські піднялися на борт за допомогою гелікоптера. Екіпаж опору не чинив.

Зараз дивляться

У MTA заявили, що є підстави вважати судно причетним до контрабанди з Південної Америки. Водночас наголошується, що Baltic Spirit не належить до російського “тіньового флоту” та не перебуває під санкціями ЄС.

Наразі судно залишається на якірній стоянці, на борту тривають первинні перевірки. Згодом його планують доправити до порту для детального огляду контейнерів. Екіпаж судна складається з 23 громадян РФ.

Операція триває за участі близько 50 представників різних естонських відомств, її безпеку забезпечували кораблі ВМС та рятувальний гелікоптер.

Керівник підрозділу K-Commando Марек Аас повідомив, що інформація про корабель надійшла від Податково-митної служби.

На запитання, чи є підозри щодо наявності наркотиків на контейнеровозі, Аас відповів, що деталі досі з’ясовуються.

Нагадаємо, у січні французькі ВМС у Середземному морі затримали нафтовий танкер, що прямував з Росії та перебуває під санкціями.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Європу зупиняти нафтові танкери РФ за прикладом США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.