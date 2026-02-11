Під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО планують обговорити подальшу підтримку України, безпекові питання та підготовку до майбутнього саміту в Анкарі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО

– Завтра ми також обговоримо нашу підтримку України. Минулого тижня я був там і бачив наслідки безжальних атак Росії, зокрема, на критичну цивільну інфраструктуру, – сказав генсек НАТО.

За словами Рютте, знову російський диктатор Володимир Путін намагається зламати надію народу України, щоб послабити його. Але він вважає, що український народ неодноразово доводив, що його не зламати.

Як зазначив Рютте, Україна не може самостійно вести цю боротьбу проти російського агресора, тому союзники підтримують її не тільки словами, а й діями.

Генеральний секретар розповів, що НАТО продовжує посилювати координацію та надання цієї підтримки. Зокрема, ініціатива PURl надає Україні критично необхідне американське обладнання.

Крім цього, Рютте підтвердив, що міністр оборони України Михайло Федоров долучиться 12 лютого до зустрічі очільників Міноборони країн-членів НАТО.

Як стверджує Рютте, на зустрічі обговорять, як союзники разом з Європейським Союзом можуть посилити свою підтримку та зробити її більш ефективною.

На думку генерального секретаря НАТО, спільна співпраця має вирішальне значення для загальної безпеки.

