Уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та золота з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на копію документа.

Постанова уряду Угорщини щодо коштів Ощадбанку: що відомо

Як зазначає видання, увечері 9 березня угорський уряд ухвалив постанову “Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави”.

Зараз дивляться

Відповідний документ підписав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорський уряд фіксує, що з автомобілів інкасаторів Ощадбанку вилучили 35 млн євро та 40 млн доларів США готівкою, а також 9 золотих зливків вагою по 1 кілограму кожен.

Згідно з текстом постанови, рішення про вилучення коштів та золота зумовлене тим, що перевезення нібито здійснювалося не відповідно до звичайної міжнародної практики, до того ж на місці перевірки не були з’ясовані мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини.

Постанова передбачає, що Національна служба податків і митниці повинна з’ясувати особистості перевізників, можливі зв’язки з кримінальними або терористичними організаціями, а також наслідки цієї операції для безпеки Угорщини.

Документ також вимагає перевірити, чи частина майна була використана на території країни, і якщо так – кому і з якою метою.

— Не наводячи жодних аргументів на користь цих тез, уряд постановив, що заарештоване майно “вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню” на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – “протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою”, – додали у виданні.

Українська влада та європейські банкіри публічно спростовують аргументи угорського уряду, пояснюючи, що після початку повномасштабної війни у 2022 році наземне транспортування готівки стало єдиним можливим способом, і такі перевезення відбуваються регулярно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно відповів на законопроєкт Угорщини про арешт вилучених активів Ощадбанку. За його словами, дії Угорщини не мають жодних законних підстав.

У пресслужбі Ощадбанку раніше повідомляли, що банк планує здійснити юридичні кроки для повернення майна та оскарження обмежувальних заходів, накладених на його співробітників.

Семеро інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вже повернулися в Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.