В Угорщині Національні збори ухвалили резолюцію про відхилення членства України в ЄС, а також – про відмову в подальшому фінансуванні військової підтримки Києва.

Про це речник угорського уряду Золтан Ковач написав у соцмережі Х.

Резолюція Угорщини щодо України: що відомо

У документі вказано, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, адже країна перебуває в стані війни і це нібито ризикує зробити ЄС прямою стороною конфлікту.

Резолюція закликає угорський уряд не підтримувати предметні переговори про вступ України та виступати проти її членства.

Крім іншого, угорські законодавці попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України.

Там зазначають, що ЄС уже надав €193,3 млрд допомоги Києву з початку війни, а потенційна частка фінансування України у наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити €360 млрд.

Там вважають, що це можуть зробити за рахунок фондів, призначених для сільського господарства держав-членів блоку.

У резолюції закликають уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, уникати надсилання грошей чи зброї Україні та запобігати втягуванню у війну як Угорщини, так і ЄС.

Крім іншого, там закликають опиратися ініціативам, які перетворять ЄС на військовий союз, а також – будь-яким спробам інституцій ЄС обійти правило одноголосності у процесі ухвалення рішень.

Раніше Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота Ощадбанку.

Нагадаємо, МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

