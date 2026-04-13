У понеділок, 13 квітня, лідер угорської опозиції Петер Мадяр, чия партія під назвою Тиса здобула переконливу перемогу на виборах, заявив, що його уряд не підтримає прискорений вступ України в Євросоюз.

Про це повідомляє Reuters.

Мадяр про вступ України в ЄС

Петер Мадяр наголосив, що питання членства України варто було б винести на референдум через війну.

– Неможливо, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС. Такі питання не можуть розглядатися без обговорення всіх переговорних розділів, – висловив думку він.

Також переможець виборів зауважив, що всі країни-кандидати мали б проходити процес вступу до союзу однаково.

– Якщо Україна це зробить, тоді в Угорщині відбудеться референдум щодо того, чи слід ЄС її приймати. Але це точно не станеться найближчим часом, – підсумував він.

Нагадаємо, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україні не можна нав’язувати умови мирного договору та примушувати її до поступок територіями.

Також Мадяр дав зрозуміти, що Угорщина не блокуватиме кредит ЄС для України на €90 млрд.

