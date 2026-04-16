Россия является глобальной угрозой, поскольку стремится уничтожить Украину и контролировать всех своих соседей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам церемонии награждения Four Freedoms Awards.

Цель России – уничтожить Украину

– В основе войны России против Украины лежит ложное утверждение, что Украины не существует, что она якобы является частью России. Дело не только в истории, не только в политике или идеологии. На этом основана их цель – полностью стереть Украину с лица земли. И не только Украину, – подчеркнул президент.

По его словам, Россия неоднократно открыто заявляла о намерении контролировать все соседние страны, а также определять, какой должна быть безопасность в Европе.

– Россия распространила свою идею войны вплоть до Сирии и Африки. Это действительно глобальная угроза. Важно, что многие в мире именно так её и воспринимают – как глобальную угрозу, – отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что Россия должна понести ответственность за агрессию против Украины как в юридическом, так и в практическом измерении.

Работа над созданием трибунала по преступлениям РФ

Президент подчеркнул, что российские военные преступники должны получить справедливые приговоры, а не жить обычной жизнью.

– Это необходимо. Так же, как это было необходимо после Второй мировой войны, – добавил он.

Зеленский сообщил, что украинская делегация в Нидерландах работает над созданием трибунала по российской агрессии против Украины.

– Мы работаем над тем, чтобы международная правовая система была решительной и бескомпромиссной к российским военным преступникам. Прошу вас это поддержать… Не дайте России остаться безнаказанной, – отметил он.

Зеленского наградили в Нидерландах

Сегодня в нидерландском городе Мидделбург Зеленский от имени украинского народа получил премию Four Freedoms Awards (Четыре свободы) за мужество и стойкость в борьбе за свободу.

Как сообщили в ОП, во время обращения к участникам церемонии награждения президент Украины заявил, что только этой ночью Россия выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатые ракеты.

По его словам, в результате обстрелов есть десятки жертв.

Напомним, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что обстрел Украины в ночь на четверг, 16 апреля, был сознательным террором против гражданского населения и свидетельствует о провале военной агрессии РФ.

