Україна отримала від Нідерландів корабель для посилення бойового флоту – Єттен
- Нідерланди передають Україні корабель, який стане частиною українського флоту.
- Судно перебуває у Фліссінгені та найближчим часом приєднається до ВМС України.
- Допомога є частиною ширшої підтримки: від ППО до авіації, фінансів і енергетичних проєктів.
Україна отримає від Нідерландів новий корабель, який посилить ВМС України.
Про це стало відомо під час спільної пресконференції президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у четвер.
Корабель для України: що відомо
Очільник нідерландського уряду зазначив, що наразі цей корабель перебуває у гавані міста Фліссінґен, яке він та Зеленський пізніше відвідають разом.
– Він стане частиною українського флоту. Так ми допомагаємо не тільки Україні, а й всьому європейському континенту, – сказав Єттен.
Прем’єр наголосив, що українці роблять все для того, щоб перемогти та побажав Україні успіхів.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Нідерланди серйозно допомагають нашій країні не тільки з ППО, але й з іншими потребами – від бойової авіації і до критично важливої політичної підтримки, а також, з фінансами.
– Ми домовилися працювати разом для розбудови та захисту енергетики в Україні, зокрема, децентралізованої. Є перший драфт спільного документу для наших дій, – підсумував він.
