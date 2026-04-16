Україна отримає від Нідерландів новий корабель, який посилить ВМС України.

Про це стало відомо під час спільної пресконференції президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у четвер.

Корабель для України: що відомо

Очільник нідерландського уряду зазначив, що наразі цей корабель перебуває у гавані міста Фліссінґен, яке він та Зеленський пізніше відвідають разом.

– Він стане частиною українського флоту. Так ми допомагаємо не тільки Україні, а й всьому європейському континенту, – сказав Єттен.

Прем’єр наголосив, що українці роблять все для того, щоб перемогти та побажав Україні успіхів.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Нідерланди серйозно допомагають нашій країні не тільки з ППО, але й з іншими потребами – від бойової авіації і до критично важливої політичної підтримки, а також, з фінансами.

– Ми домовилися працювати разом для розбудови та захисту енергетики в Україні, зокрема, децентралізованої. Є перший драфт спільного документу для наших дій, – підсумував він.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди підписали довгострокову оборонну угоду.

