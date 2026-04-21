На заседании Европейского совета в июне будет рассмотрен запрет на въезд в ЕС россиянам, которые воевали против Украины.

Об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила во время пресс-конференции 21 апреля.

Запрет на въезд в ЕС для россиян: что известно

Кая Каллас подчеркнула, что предложение о запрете на въезд в ЕС для россиян, воевавших против Украины, готовится.

Сейчас смотрят

– В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз, – сказано в заявлении Каллас.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя слова высокой представительницы, отметил, что это своевременная инициатива и Украина полностью ее поддерживает.

– Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает запрет на въезд в Европу, – подытожил он.

По мнению министра, запрет на въезд в Евросоюз для людей, воюющих против европейских государств, абсолютно справедлив.

– Я призываю все государства-члены ЕС поддержать это важнейшее мероприятие, – призвал он.

Напомним, Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовится ввести 20 пакет санкций против России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.