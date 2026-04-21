В ЕС хотят запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины
На заседании Европейского совета в июне будет рассмотрен запрет на въезд в ЕС россиянам, которые воевали против Украины.
Об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила во время пресс-конференции 21 апреля.
Запрет на въезд в ЕС для россиян: что известно
Кая Каллас подчеркнула, что предложение о запрете на въезд в ЕС для россиян, воевавших против Украины, готовится.
– В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз, – сказано в заявлении Каллас.
Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя слова высокой представительницы, отметил, что это своевременная инициатива и Украина полностью ее поддерживает.
– Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает запрет на въезд в Европу, – подытожил он.
По мнению министра, запрет на въезд в Евросоюз для людей, воюющих против европейских государств, абсолютно справедлив.
– Я призываю все государства-члены ЕС поддержать это важнейшее мероприятие, – призвал он.
Напомним, Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовится ввести 20 пакет санкций против России.